Нові деталі стрілянини в Доброводах — що кажуть місцеві мешканці

Поліцейські та заарештований військовий. Фото: Facebook Сергія Зюбаненка

З'явилися нові подробиці стрілянини у селі Доброводи Збаразького району Тернопільського області. Місцеві мешканці кажуть, що під час конфлікту чоловік розстріляв цивільну жінку на очах її дітей.

Про це повідомляє місцеве видання Fainemisto у п'ятницю, 16 серпня.

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У поліції зазначили, що в момент, коли 45-річний житель Житомирської області біля місцевого клубу відкрив з автомата вогонь по людях, внаслідок стрілянини двоє людей загинули, ще троє отримали поранення, їх шпиталізували.

"Почули постріли. Один чоловік сказав, що хтось певно жартує, і пішов подивитися. Потім хтось звалив жінку на землю зі словами: "Тікай, хтось стріляє". Почалася паніка, люди хватали дітей і тікали", — розповіла одна з місцевих мешканок в коментарі тернопільським журналістам односельчанка загиблих.

Сам військовий, за інформацією від місцевих мешканців, йшов селом у напрямку до місцевого цвинтаря й стріляв. Ймовірно, він мав два магазини бойових набоїв.

Зупинили стрільця чоловіки, коли він відійшов на два кілометри від клубу. Загинули дві жінки, одна з яких поверталася з дітьми додому. Ще одному чоловікові прострелили руки, а жінку поранили у живіт.

"Загинула жінка, мама двох дітей, вдова. Вона верталась з дітьми додому — Мальшевська Марія, була першою жертвою. Її застрелили на очах в дітей. Інша жінка була Зремяк Ольга", — заявила одна з місцевих мешканок.

За словами директора Збаразької міськлікарні Григорія Чепіля, поранених внаслідок стрілянини переправили до Тернополя після стабілізації стану.

"Привезли двох загиблих жінок, одну жінку із важкими пораненнями та чоловіка із травмами середньої тяжкості. Одній влучили у промежину прямої кишки, її стан вдалось стабілізували за пів години. Чоловік мав поранене передпліччя. Їх обох, ми відправили у Тернопіль в обласну клінічну лікарню", — сказав він в коментарі "Суспільному мовленню".