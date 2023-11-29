ППО для півдня та ліквідація наслідків негоди в Україні — ключове з вечірнього звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом на півдні нашої країни. Голова держави відвідав Одесу, Миколаїв, Херсон, де ознайомився з доповідями міської влади.

Підсумки візиту він підбив у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні увесь день — у наших південних областях. Спочатку — Одеса та область, потім — Миколаїв, потім – Херсон. Багато питань, і майже всі — про безпеку, про захист нашої держави, про захист наших людей", — резюмує президент.

Він зауважив, що південні регіони отримають більше ППО для захисту чорноморських портів та цивільного населення від російських атак.

Окремо голова держави виокремив ситуацію з нещодавньою негодою: буде збільшено кількість спецтехніки для розчищення доріг та залучено енергетиків з інших областей України для якнайшвидшого відновлення електроенергії.

"Попри це, дуже важливо, щоб кількість "Пунктів незламності" в усіх областях була достатньою", — додає Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський відвідував Південь. В Одесі та області голова держави обговорив з військовими захист зернових коридорів, відвідав центр допомоги переселенцям, проінспектував укриття в Херсоні та зустрівся з військовими, які проводять наступ на окуповане лівобережжя Херсонської області для нагородження.