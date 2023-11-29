Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow ППО для півдня та ліквідація наслідків негоди в Україні — ключове з вечірнього звернення Зеленського arrow

ППО для півдня та ліквідація наслідків негоди в Україні — ключове з вечірнього звернення Зеленського

29 листопада 2023 21:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ППО для півдня та ліквідація наслідків негоди в Україні — ключове з вечірнього звернення Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом на півдні нашої країни. Голова держави відвідав Одесу, Миколаїв, Херсон, де ознайомився з доповідями міської влади. 

Підсумки візиту він підбив у своєму вечірньому відеозверненні.

Читайте також:

Вечірнє звернення президента

"Сьогодні увесь день — у наших південних областях. Спочатку — Одеса та область, потім — Миколаїв, потім – Херсон. Багато питань, і майже всі — про безпеку, про захист нашої держави, про захист наших людей", — резюмує президент.

Він зауважив, що південні регіони отримають більше ППО для захисту чорноморських портів та цивільного населення від російських атак.

Окремо голова держави виокремив ситуацію з нещодавньою негодою: буде збільшено кількість спецтехніки для розчищення доріг та залучено енергетиків з інших областей України для якнайшвидшого відновлення електроенергії. 

"Попри це, дуже важливо, щоб кількість "Пунктів незламності" в усіх областях була достатньою", — додає Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський відвідував Південь. В Одесі та області голова держави обговорив з військовими захист зернових коридорів, відвідав центр допомоги переселенцям, проінспектував укриття в Херсоні та зустрівся з військовими, які проводять наступ на окуповане лівобережжя Херсонської області для нагородження. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі