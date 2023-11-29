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ПВО для юга и ликвидация последствий непогоды — ключевое из вечернего обращения Зеленского

29 ноября 2023 21:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ПВО для юга и ликвидация последствий непогоды — ключевое из вечернего обращения Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом на юге нашей страны. Глава государства посетил Одессу, Николаев, Херсон, где ознакомился с докладами городских властей.

Итоги визита он подвел в своем вечернем видеообращении.

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"Сегодня весь день — в наших южных областях. Сначала — Одесса и область, потом — Николаев, потом — Херсон. Много вопросов, и почти все — о безопасности, защите нашего государства, защите наших людей", — резюмирует президент.

Он отметил, что южные регионы получат больше ПВО для защиты черноморских портов и гражданского населения от российских атак.

Отдельно глава государства выделил ситуацию с недавней непогодой: будет увеличено количество спецтехники для расчистки дорог и привлечены энергетики из других областей Украины для скорейшего восстановления электроэнергии.

"Несмотря на это, очень важно, чтобы количество "Пунктов несокрушимости" во всех областях было достаточным", — добавляет Зеленский.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский посещал Юг. В Одессе и области глава государства обсудил с военными защиту зерновых коридоров, посетил центр помощи переселенцам, проинспектировал укрытие в Херсоне и встретился с военными, которые проводят наступление на оккупированное левобережье Херсонской области для награждения.

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