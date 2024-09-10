Під час окупації співробітники ЧАЕС погрожували росіянам підірвати станцію, — FT

Чорнобильська атомна станція. Фото: Reuters

На початку повномасштабного вторгнення росіяни окупували Чорнобильську атомну станцію, що знаходиться в Київській області. Стало відомо, що співробітники ЧАЕС погрожували загарбникам підірвати станцію.

Про це йдеться у статті Financial Times опублікованій у вівторок, 10 вересня.

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Письменник Сергій Плохій у своїй книзі описує, як українські працівники Чорнобильської АЕС управляли ситуацією, використовуючи страх окупантів.

Начальник зміни Валентин Гейко застосував психологічний тиск, погрожуючи окупантам можливістю ядерної катастрофи. Він заявив, що якщо російські сили "повільно і неодмінно помруть разом з ним".

Протягом 35 днів окупації росіяни почали відчувати себе в заручниках, хоча спочатку думали, що тримають ситуацію під контролем.