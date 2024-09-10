Во время оккупации сотрудники ЧАЭС угрожали россиянам взорвать станцию, — FT

Чернобыльская атомная станция. Фото: Reuters

В начале полномасштабного вторжения россияне оккупировали находящуюся в Киевской области Чернобыльскую атомную станцию. Стало известно, что сотрудники ЧАЭС угрожали захватчикам взорвать станцию.

Об этом говорится в статье Financial Times, опубликованной во вторник, 10 сентября.

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Писатель Сергей Плохий в своей книге описывает, как украинские работники Чернобыльской АЭС управляли ситуацией, используя страх оккупантов.

Начальник смены Валентин Гейко применил психологическое давление, угрожая оккупантам возможностью ядерной катастрофы. Он заявил, что если российские силы "медленно и непременно умрут вместе с ним".

В течение 35 дней оккупации россияне начали чувствовать себя в заложниках, хотя поначалу думали, что имеют ситуацию под контролем.