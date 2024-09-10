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Работники ЧАЭС во время оккупации угрожали россиянам взорвать станцию, — FT

10 сентября 2024 18:13
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Во время оккупации сотрудники ЧАЭС угрожали россиянам взорвать станцию, — FT
Чернобыльская атомная станция. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В начале полномасштабного вторжения россияне оккупировали находящуюся в Киевской области Чернобыльскую атомную станцию. Стало известно, что сотрудники ЧАЭС угрожали захватчикам взорвать станцию.

Об этом говорится в статье Financial Times, опубликованной во вторник, 10 сентября.

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Писатель Сергей Плохий в своей книге описывает, как украинские работники Чернобыльской АЭС управляли ситуацией, используя страх оккупантов.

Начальник смены Валентин Гейко применил психологическое давление, угрожая оккупантам возможностью ядерной катастрофы. Он заявил, что если российские силы "медленно и непременно умрут вместе с ним".

В течение 35 дней оккупации россияне начали чувствовать себя в заложниках, хотя поначалу думали, что имеют ситуацию под контролем.

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