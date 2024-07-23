Працівники міськради без дозволу прийшли оглядати приватну земельну ділянку — як відреагував Верховний Суд

Верховний суд. Ілюстративне фото: sud.ua

Працівники міськради без дозволу увійшли на подвір’я й обстежили приватне домогосподарство. Верховний Суд оцінив ці дії як порушення недоторканності житла.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Кримінальна відповідальність за незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи є однією із законодавчих гарантій захисту прав людини, нагадали у Верховному Суді.

Водночас сам факт протиправного володіння особою житловим приміщенням чи земельною ділянкою, навіть якщо вони мають іншого власника, не надає права нікому, у тому числі службовим особам, входити й оглядати ці об’єкти без дозволу фактичного власника за межами встановлених законом процедур.

Адже кримінально-правова охорона недоторканності житла чи іншого володіння особи покликана забезпечити також захист нерозривно пов’язаного з цими об’єктами права людини на повагу до її приватного та сімейного життя. Тому ст. 162 КК України застосовується й у випадках, якщо проникнення жодним чином не позначається на праві власності або іншому праві володіння, а також може застосовуватися навіть у разі, коли протиправне вторгнення здійснено власником відповідного майна.

У цій справі вироком місцевого суду чотирьох службових осіб визнано винуватими в незаконному проникненні (шляхом зняття загороджувальної сітки через сусіднє подвір’я) у володіння потерпілого — садибу, де вони протиправно провели огляд земельної ділянки (ч. 2 ст. 162 КК України). Апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції і звільнив засуджених від призначеного покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

У касаційній скарзі сторона захисту, серед іншого, зазначила про відсутність у засуджених умислу на незаконне проникнення у володіння потерпілого й об’єктивної сторони злочину в їхніх діях з огляду на те, що земельна ділянка потерпілого розташована на території прибережної захисної смуги, належить до земель водного фонду і була передана потерпілому у власність незаконно.

Висновок Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що юридичні підстави, на яких житло чи інше володіння належить особі, законність чи незаконність набуття потерпілим права на них не впливають на юридичну кваліфікацію дій, що полягали у свавільному проникненні й огляді такого володіння, за ст. 162 КК України.

"Предметом цього злочину є будь-яке житло чи інше володіння, які фактично належать потерпілому і перебувають у його користуванні, незважаючи на спірність реалізації відповідних повноважень. Наявність спору щодо зазначених об’єктів не виключає фактичного володіння і користування ними", — вказали в суді.

Суди встановили, що на час вчинення особами інкримінованих їм дій земельні ділянки, передані у власність потерпілому, не були віднесені до категорії земель водного фонду в установленому законом порядку.

Крім того, до надання у приватну власність потерпілому спірних земельних ділянок, які перебували в комунальній власності і розпорядженні міської ради, цей орган місцевого самоврядування сам визначив їх цільове призначення як "будівництво й обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд" і "ведення особистого селянського господарства" та відніс до категорій земель житлової та громадської забудови і сільськогосподарського призначення відповідно.

Отже, встановлений пізніше судом факт надання потерпілому земельної ділянки у власність із порушенням спеціальних норм земельного й екологічного законодавства не призвів до правових наслідків у вигляді легалізації порушення недоторканності приватного володіння службовими особами міської ради.

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