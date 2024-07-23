Работники горсовета без разрешения пришли осматривать частный земельный участок - как отреагировал Верховный Суд

Верховный трибунал. Иллюстративное фото: sud.ua

Сотрудники горсовета без разрешения вошли во двор и обследовали частное домохозяйство. Верховный Суд оценил эти действия как нарушение неприкосновенности жилья.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Уголовная ответственность за незаконное проникновение в жилье или другое владение личности является одной из законодательных гарантий защиты прав человека, напомнили в Верховном Суде.

В то же время сам факт противоправного владения лицом жилым помещением или земельным участком, даже если они имеют другого собственника, не предоставляет права никому, в том числе должностным лицам, входить и осматривать эти объекты без разрешения фактического собственника за пределами установленных законом процедур.

Ведь уголовно-правовая охрана неприкосновенности жилья или иного владения личности призвана обеспечить также защиту неразрывно связанного с этими объектами права человека на уважение его частной и семейной жизни. Поэтому ст. 162 УК Украины применяется и в случаях, если проникновение никоим образом не отражается на праве собственности или другом праве владения, а также может применяться даже в случае, когда противоправное вторжение совершено собственником соответствующего имущества.

По этому делу приговором местного суда четыре должностных лица признаны виновными в незаконном проникновении (путем снятия заградительной сетки через соседний двор) во владение потерпевшего — усадьбу, где они противоправно провели осмотр земельного участка (ч. 2 ст. 162 УК Украины). Апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции и уволил осужденных от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В кассационной жалобе сторона защиты, среди прочего, отметила отсутствие у осужденных умысла на незаконное проникновение во владение потерпевшего и объективной стороны преступления в их действиях ввиду того, что земельный участок пострадавшего расположен на территории прибрежной защитной полосы, относится к землям водного фонда и была передана потерпевшему в собственность незаконно.

Заключение Верховного Суда

Верховный Суд указал, что юридические основания, на которых жилье или иное владение принадлежит лицу, законность или незаконность обретения потерпевшим права на них не влияют на юридическую квалификацию действий, заключавшихся в произвольном проникновении и осмотре такого владения, по ст. 162 УК Украины.

"Предметом этого преступления является любое жилье или другое владение, фактически принадлежащие потерпевшему и находящиеся в его пользовании, несмотря на спорность реализации соответствующих полномочий. Наличие спора в отношении указанных объектов не исключает фактического владения и пользования ими", — указали в суде.

Суды установили, что на момент совершения лицами инкриминируемых им действий земельные участки, переданные в собственность потерпевшему, не были отнесены к категории земель водного фонда в установленном законом порядке.

Кроме того, до предоставления в частную собственность потерпевшему спорных земельных участков, находившихся в коммунальной собственности и распоряжении городского совета, этот орган местного самоуправления сам определил их целевое назначение как "строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных построек и сооружений" и "ведение личного крестьянского хозяйства" и отнес к категориям земель жилищной и общественной застройки и сельскохозяйственного назначения соответственно.

Следовательно, установленный позже судом факт предоставления потерпевшему земельного участка в собственность с нарушением специальных норм земельного и экологического законодательства не привел к правовым последствиям в виде легализации нарушения неприкосновенности частного владения должностными лицами городского совета.

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