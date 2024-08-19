В Офисе президента назвали цель исторического визита индийского премьера в Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: president.kg

В пятницу, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые прибудет с официальным визитом в Украину. Он намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента (ОП).

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Цель визита

В пресс-службе Зеленского отметили, что визит состоится в День Государственного флага Украины.

"Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство", — говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что во время визита, в частности, состоятся переговоры с президентом Украины.

Делегации планируют обсудить вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

"Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией", — добавили в Офисе президента.