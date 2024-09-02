Нідерланди нададуть Україні нову допомогу

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф разом з Президентом України Володимиром Зеленський. Фото: x.com/MinPres

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф оголосив про нову допомогу для України на суму в понад 200 мільйонів євро. Пакет переважно спрямований на захист і відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це Дік Схоф повідомив у соцмережі X у понеділок, 2 вересня.

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"Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні не зупинятися на досягнутому. Не лише на лінії фронту, а й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 мільйонів євро", — заявив Схоф.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Нідерландів Дік Схоф у Запоріжжі. Фото: x.com/MinPres

За його словами, допомога переважно спрямована на захист і відновлення енергоінфраструктури. Вона також включає додаткове фінансування гуманітарної допомоги.

Схоф наголосив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку та залучення з боку Нідерландів.

Схоф також висловив захоплення жителями Запоріжжя, які продовжують жити у місті, яке розташоване неподалік від лінії фронту.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф разом з Президентом України Володимиром Зеленський у Запоріжжі. Фото: x.com/MinPres

"Мій перший візит до країни в якості прем’єр-міністра Нідерландів підтвердив моє переконання в тому, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну", — додав він.