Зеленський та прем'єр Нідерландів Схоф відвідали школу в Запоріжжі

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф разом з Президентом України Володимиром Зеленський у школі в Запоріжжі. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф здійснили візит до Запоріжжя. Там вони відвідали тематичний урок в одному з навчальних закладів міста.

Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Політики поспілкувалися з учнями, а також привітали з першим навчальним днем цього року.

"Пишаємося нашими школярами-героями, які в Україні, незважаючи ні на що, навчаються, борються. Дякуємо вам за таку любов до України!" — зазначив Зеленський.

Глава держави та прем'єр Нідерландів поспілкувалися з учнями 1-го та 11-го класів. За словами директорки закладу, цьогоріч тут навчатимуться 76 першокласників та чотири 11-х класи.

Схоф наголосив, що дуже важливо залишатися в Україні, навчатися й розвиватися.

"Ми розуміємо, наскільки це стресові умови, наскільки вам непросто. Але, будь ласка, робіть це. Нідерланди залишаються з Україною, залишаються з вами економічно, політично, фінансово, мілітарно — у всіх сенсах", — сказав він.

Прем'єр також подарував учням декілька відомих у Нідерландах книг, перекладених українською.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до школярів та студентів, батьків та тих, хто робить навчання в Україні можливим, — до захисників.