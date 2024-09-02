Нидерланды окажут Украине новую помощь

Премьер Нидерландов объявил новую помощь для Украины более чем на 200 млн евро
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил о новой помощи для Украины на сумму более 200 миллионов евро. Пакет в основном направлен на защиту и восстановление энергетической инфраструктуры.
Об этом Дик Схоф сообщил в соцсети X в понедельник, 2 сентября.
Новая помощь для Украины
"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине не останавливаться на достигнутом. Не только на линии фронта, но и в повседневной жизни людей. Именно поэтому Нидерланды предоставляют новый значительный пакет поддержки на сумму более 200 миллионов евро", — заявил Схоф.
По его словам, помощь преимущественно направлена на защиту и восстановление энергоинфраструктуры. Она также включает в себя дополнительное финансирование гуманитарной помощи.
Схоф подчеркнул, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку и привлечение Нидерландов.
Схоф также выразил восхищение жителями Запорожья, которые продолжают жить в городе, расположенном недалеко от линии фронта.
"Мой первый визит в страну в качестве премьер-министра Нидерландов подтвердил мое убеждение в том, что мы должны продолжать поддерживать Украину", — добавил он.
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