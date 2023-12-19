Пресконференція Зеленського, що нас чекає у 2024 році та події на фронті — ефір Новини.LIVE

Підсумки року від Зеленського. Колаж Новини.LIVE

Сьогодні гостем студії програми Вечір.LIVE став директор Українського інституту політики Руслан Бортнік. Тема ефіру — пресконференція Володимира Зеленського, плани на 2024 рік та яка ситуація на фронті.

Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.

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Прямий ефір Вечір.LIVE з Русланом Бортніком

Предмети обговорення з ведучою телеканалу Ланою Шевчук:

підсумкова пресконференція Володимира Зеленського;

аналіз тез Президента, під час спілкування із журналістами;

чим запам'ятався поточний рік та що чекати від наступного?

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію, присвячену підсумкам року та ситуації в нашій країні. Водночас голова Офісу Президента Андрій Єрмак заінтригував своєю реакцією на виліт з аеропорту "Бориспіль" пасажирського лайнера "Боїнг-777".