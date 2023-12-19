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Пресс-конференция Зеленского, что нас ждет в 2024 году и события на фронте — эфир Новини.LIVE

19 декабря 2023 18:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Пресс-конференция Зеленского, что нас ждет в 2024 году и события на фронте — эфир Новини.LIVE
Итоги года от Зеленского. Коллаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодня гостем студии программы Вечір.LIVE стал директор Украинского института политики Руслан Бортник. Тема эфира — пресс-конференция Владимира Зеленского, планы на 2024 год и какая ситуация на фронте.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

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Предметы обсуждения с ведущей телеканала Ланой Шевчук:

  • итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского;
  • анализ тезисов Президента во время общения с журналистами;
  • чем запомнился текущий год и что ждать от следующего?

Напомним, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию, посвященную итогам года и ситуации в нашей стране. В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак заинтриговал своей реакцией на вылет из аэропорта "Борисполь" пассажирского лайнера "Боинг-777".

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