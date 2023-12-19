Пресс-конференция Зеленского, что нас ждет в 2024 году и события на фронте — эфир Новини.LIVE
19 декабря 2023 18:55
Итоги года от Зеленского. Коллаж Новини.LIVE
Сегодня гостем студии программы Вечір.LIVE стал директор Украинского института политики Руслан Бортник. Тема эфира — пресс-конференция Владимира Зеленского, планы на 2024 год и какая ситуация на фронте.
Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.
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Предметы обсуждения с ведущей телеканала Ланой Шевчук:
- итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского;
- анализ тезисов Президента во время общения с журналистами;
- чем запомнился текущий год и что ждать от следующего?
Напомним, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию, посвященную итогам года и ситуации в нашей стране. В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак заинтриговал своей реакцией на вылет из аэропорта "Борисполь" пассажирского лайнера "Боинг-777".
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