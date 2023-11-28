Президентка Європарламенту переконана, що Україна отримає 50 млрд євро допомоги

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Фото: Reuters

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що не почула жодного заперечення від прем’єр-міністрів країн Європейського союзу щодо фінансової допомоги Україні. Усі розуміють, що Україні потрібна ця підтримка.

Про це вона сказала на спільній пресконференції з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком у Європарламенті після підписання Меморандуму про взаєморозуміння між ЄП та ВР, передає кореспондент Укрінформу.

Читайте також:

Україна може отримати кошти

"Ми розуміємо, що Україні потрібна ця макрофінаносова допомога. І це розуміють усі, хто бачить, як Україна бореться у цій війні. Тож про що ми говоримо? Якщо ми говоримо про гроші — ми повинні їх дати. Я не почула ще від жодного прем’єр-міністра країн ЄС жодного заперечення проти цієї частини домовленостей (фінансової). Тож я гадаю, що все буде гаразд", — зазначила вона.

Таким чином, Мецола оптимістично налаштована у питанні щодо остаточного ухвалення багаторічної програми підтримки України на суму 50 млрд євро.

Європа продовжить надавати допомогу

Вона також зазначила, що Європа має "продовжувати і надалі надавати допомогу Україні — військову допомогу, допомогу з нашого Фонду миру, а також допомогу кожного з членів ЄС окремо на двосторонній основі".

Мецола також подякувала українському парламенту за "величезний шлях, який він зробив на шляху до Європи у надзвичайно важких обставинах", та підкреслила, що партнерство з Україною ставатиме тіснішим після рішення заснувати представництво цієї інституції в Києві.

Раніше ми повідомляли, що віцепрезидентка Європейської комісії, єврокомісарка з цінностей і прозорості Вера Йоурова під час візиту до Києва у понеділок обговорила з депутатами Верховної Ради процес вступу України до Європейського Союзу.