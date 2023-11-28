Президент Европарламента убеждена, что Украина получит 50 млрд евро помощи

Президент Европейского парламента Роберт Мецол. Фото: Reuters

Президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что не услышала никакого возражения от премьер-министров стран Европейского союза по финансовой помощи Украине. Все понимают, что Украине нужна поддержка.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком в Европарламенте после подписания Меморандума о взаимопонимании между ЕП и ВР, передает корреспондент Укринформа.

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"Мы понимаем, что Украине нужна эта макрофинаносовая помощь. И это понимают все, кто видит, как Украина борется в этой войне. Так о чем мы говорим? Если мы говорим о деньгах — мы должны их дать. Я не услышала еще ни от одного према" министра стран ЕС никакого возражения против этой части договоренностей (финансовой). Поэтому я думаю, что все будет хорошо", — отметила она.

Таким образом, Мецола оптимистично настроена в вопросе окончательного принятия многолетней программы поддержки Украины на сумму 50 млрд евро.

Европа продолжит оказывать помощь

Она также отметила, что Европа должна "продолжать и дальше оказывать помощь Украине — военную помощь, помощь из нашего Фонда мира, а также помощь каждого из членов ЕС отдельно на двусторонней основе".

Мецола также поблагодарила украинский парламент за "огромный путь, который он проделал на пути в Европу в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах", и подчеркнула, что партнерство с Украиной будет теснее после решения основать представительство этого института в Киеве.

Ранее мы сообщали, что вице-президент Европейской комиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Йоурова во время визита в Киев в понедельник обсудила с депутатами Верховной Рады процесс вступления Украины в Европейский Союз.