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Віцепрезидентка Єврокомісії обговорила з українськими нардепами вступ України до Євросоюзу

27 листопада 2023 16:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Віцепрезидентка Єврокомісії обговорила з українськими нардепами вступ України до Євросоюзу
Віцепрезидентка Європейської комісії вера Юрова з українськими нардепами (у центрі). Фото: Twitter (X)
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Віцепрезидентка Європейської комісії, єврокомісарка з цінностей і прозорості Вера Юрова під час візиту до Києва у понеділок обговорила з депутатами Верховної Ради процес вступу України до Європейського Союзу.

Про це вона повідомила у Twitter (X).

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Пост Вери Юрової. Фото: скриншот 

Віцепрезидентка Європейської комісії

"Якість та швидкість мають значення. Мала честь обговорити вступ України до ЄС із представниками всіх політичних груп Верховної Ради", — заявила Юрова.

Топ-посадовиця ЄС також нагадала, що Єврокомісія рекомендувала Києву працювати до березня 2024 року над чотирма пріоритетами реформ: боротьбою з корупцією, деолігархізацією, регулюванням лобіювання та Законом про національні меншини.

Раніше ми повідомляли, що Україна домовилася з європейськими партнерами про отримання військових кораблів. Це зроблено з метою безпечного пересування суден "зерновим коридором" у Чорному морі.

Нагадуємо, що Президент Володимир Зеленський назвав перемоги, які потрібні Україні для війни проти російських окупантів. Загалом їх є три.

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