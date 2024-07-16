Зрадники України — Зеленський хоче позбавити прихильників Росії державних нагород

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, який позбавить державних нагород тих, хто вчиняє протиправні дії проти України. Це стосується тих, хто перебуває на території Росії.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 16 липня.

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За словами Зеленського, цей закон, якщо його підтримає парламент, має відновити справедливість у питаннях щодо того, кого шанувати, а хто втратив право на будь-яку повагу від українців.

"Це законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України", — повідомив Президент.

Він підкреслив, що це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі Героя України, ордени "За заслуги" та інші, але тепер підтримує Росію або взагалі перебуває на її території.

"Потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород України і почесних звань. Вони заслуговують тільки на одне "звання" — зрадники. А "нагородою" їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності", — додав український лідер.

Зеленський також закликав Верховну Раду розглянути цей законопроєкт найближчим часом.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди окремим громадянами. Йдеться про воїнів, рідних військових та представників різних професій.

Також ми писали, що глава держави провів церемонію нагородження спортсменів, зокрема орден Княгині Ольги ІІІ ступеня отримала спортсменка з Львівщини Тетяна Гливка за досягнення у керлінгу.