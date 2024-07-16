Предатели Украины — Зеленский хочет лишить поклонников России государственных наград

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект, который лишит государственных наград тех, кто совершает противоправные действия против Украины. Это касается тех, кто находится на территории России.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 16 июля.

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По словам Зеленского, этот закон, если его поддержит парламент, должен восстановить справедливость в вопросах того, кого уважать, а кто потерял право на любое уважение от украинцев.

"Это законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины", — сообщил Президент.

Он подчеркнул, что это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в том числе Героя Украины, ордена "За заслуги" и другие, но теперь поддерживает Россию или находится на ее территории.

"Нужен правовой механизм реального лишения таких лиц всех государственных наград Украины и почетных званий. Они заслуживают только одного "звания" — предатели. А "наградой" им будет ответственность перед Украиной и нашими людьми за все совершенное против Украины, против нашего государства, против нашей независимости", — добавил украинский лидер.

Зеленский также призвал Верховную Раду рассмотреть этот законопроект в ближайшее время.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды отдельным гражданам. Речь идет о воинах, родных военных и представителях разных профессий.

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