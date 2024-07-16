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Сторонников Путина лишат госнаград — Зеленский инициировал законопроект

16 июля 2024 19:31
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Предатели Украины — Зеленский хочет лишить поклонников России государственных наград
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект, который лишит государственных наград тех, кто совершает противоправные действия против Украины. Это касается тех, кто находится на территории России.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 16 июля.

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По словам Зеленского, этот закон, если его поддержит парламент, должен восстановить справедливость в вопросах того, кого уважать, а кто потерял право на любое уважение от украинцев.

"Это законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины", — сообщил Президент.

Он подчеркнул, что это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в том числе Героя Украины, ордена "За заслуги" и другие, но теперь поддерживает Россию или находится на ее территории.

"Нужен правовой механизм реального лишения таких лиц всех государственных наград Украины и почетных званий. Они заслуживают только одного "звания" — предатели. А "наградой" им будет ответственность перед Украиной и нашими людьми за все совершенное против Украины, против нашего государства, против нашей независимости", — добавил украинский лидер.

Зеленский также призвал Верховную Раду рассмотреть этот законопроект в ближайшее время.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды отдельным гражданам. Речь идет о воинах, родных военных и представителях разных профессий.

Также мы писали, что глава государства провел церемонию награждения спортсменов, в частности, орден Княгини Ольги ІІІ степени получила спортсменка из Львовщины Татьяна Гливка за достижения в керлинге.

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