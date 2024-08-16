В Чернівцях судили прикордонника, який вимагав 10 тисяч доларів від ухилянта

Судове засідання. Фото: ТСН

У Шевченківському районному суді Чернівців завершено розгляд справи щодо прикордонника. Його звинувачували у вимаганні хабаря від військовозобов’язаного чоловіка.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Слідство встановило, що військовослужбовець пропонував допомогу в уникненні мобілізації, обіцяючи влаштувати чоловіка в обласне управління СБУ за винагороду у 10 тисяч доларів.

Затримання підозрюваного відбулося у січні 2024 року в одному з місцевих кафе, де він отримав частину хабаря. Згідно з даними правоохоронців, під час досудового розслідування з’ясувалося, що прикордонник був призваний на службу за мобілізацією та включений до складу прикордонного загону. На початку січня він зустрів знайомого неподалік ресторану "Фаберже", де вони обговорювали питання мобілізації та нововведення у законодавстві.

Під час цієї бесіди чоловік дізнався, що його знайомий має намір влаштуватися в СБУ. Скориставшись ситуацією, прикордонник вирішив отримати з цього вигоду, запропонувавши за 10 тисяч доларів "допомогу" у працевлаштуванні на посаду діловода, що, на його думку, могло б дозволити уникнути мобілізації.

Знайомий погодився, але, зрозумівши незаконний характер такої домовленості, звернувся до правоохоронних органів. Пізніше, під час зустрічі 16 січня 2024 року в кафе "Чіабата", прикордонник отримав частину хабаря.

Рішення суду

У суді прикордонник повністю визнав свою провину, підтвердивши всі викладені в обвинувальному акті обставини. Він попросив суд врахувати його щире каяття та співпрацю зі слідством при визначенні покарання.

Суддя, розглянувши справу, взяв до уваги позитивні характеристики обвинуваченого та відсутність обтяжувальних обставин. У результаті, прикордонника засудили до двох років умовного покарання з виплатою штрафу в розмірі 51 тисяча гривень.