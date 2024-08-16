В Черновцах судили пограничника, требовавшего 10 тысяч долларов от уклониста

Судебное заседание. Фото: ТСН

В Шевченковском районном суде Черновцов завершено рассмотрение дела по пограничнику. Его обвиняли в требовании взятки от военнообязанного мужчины.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Следствие установило, что военнослужащий предлагал помощь во избежании мобилизации, обещая устроить мужчину в областное управление СБУ за вознаграждение в 10 тысяч долларов.

Задержание подозреваемого произошло в январе 2024 года в одном из местных кафе, где он получил часть взятки. Согласно данным правоохранителей, в ходе досудебного расследования выяснилось, что пограничник был призван на службу по мобилизации и включен в состав пограничного отряда. В начале января он встретил знакомого неподалеку от ресторана "Фаберже", где они обсуждали вопросы мобилизации и нововведения в законодательстве.

Во время этой беседы мужчина узнал, что его знакомый намерен устроиться в СБУ. Воспользовавшись ситуацией, пограничник решил извлечь из этого выгоду, предложив за 10 тысяч долларов "помощь" в трудоустройстве на должность делопроизводителя, что, по его мнению, могло бы позволить избежать мобилизации.

Знакомый согласился, но, поняв незаконный характер такой договоренности, обратился в правоохранительные органы. Позже во время встречи 16 января 2024 года в кафе "Чиабата" пограничник получил часть взятки.

Решение суда

В суде пограничник полностью признал свою вину, подтвердив все изложенные в обвинительном акте обстоятельства. Он попросил суд учесть его искреннее раскаяние и сотрудничество со следствием при определении наказания.

Судья, рассмотрев дело, принял во внимание положительные характеристики обвиняемого и отсутствие отягчающих обстоятельств. В результате пограничника приговорили к двум годам условного наказания с выплатой штрафа в размере 51 тысячи гривен.