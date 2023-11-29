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Прикордонники показали неймовірні пейзажі засніжених Карпат

29 листопада 2023 12:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Прикордонники показали неймовірні пейзажі засніжених Карпат
Український прикордонник на посту у засніжених горах. Фото: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Ще тривають останні дні осені, проте в деяких регіонах України зима вступила у своїй права в позачерговому порядку. Справжній сніговий килим вкрив українські Карпати.

Відповідні фото оприлюднила Державна прикордонна служба України.

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Боєць ДПСУ у засніжених горах. Фото: ДПСУ

Карпати завалило снігом

"Календар свідчить про осінь, але засніжений кордон повідомляє геть про інше", — повідомили в ДПСУ.

Знімки були зроблені поблизу села Шибене, що на Прикарпатті.

ДПСУ
Карпатські ліси вдалині. Фото: ДПСУ
ДПСУ
Засніжений краєвид Карпат. Фото: ДПСУ
ДПСУ
Ялинки у засніжених Карпатах. Фото: ДПСУ

Раніше ми повідомляли, що у Карпатах прикордонники врятували чоловіка, що дві доби блукав у горах. Його знайшли за 3 км від кордону з Румунією.

Нагадуємо, що у Карпатах настала справжня зима. На висоті Пожижевської метеостанції нещодавно впало 12 сантиметрів снігу.

Крім того, у Карпатах лютує морозна погода. Зокрема, у гірських районах спостерігається щільний туман.

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