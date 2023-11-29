Прикордонники показали неймовірні пейзажі засніжених Карпат
Ще тривають останні дні осені, проте в деяких регіонах України зима вступила у своїй права в позачерговому порядку. Справжній сніговий килим вкрив українські Карпати.
Відповідні фото оприлюднила Державна прикордонна служба України.
Карпати завалило снігом
"Календар свідчить про осінь, але засніжений кордон повідомляє геть про інше", — повідомили в ДПСУ.
Знімки були зроблені поблизу села Шибене, що на Прикарпатті.
Раніше ми повідомляли, що у Карпатах прикордонники врятували чоловіка, що дві доби блукав у горах. Його знайшли за 3 км від кордону з Румунією.
Нагадуємо, що у Карпатах настала справжня зима. На висоті Пожижевської метеостанції нещодавно впало 12 сантиметрів снігу.
Крім того, у Карпатах лютує морозна погода. Зокрема, у гірських районах спостерігається щільний туман.
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