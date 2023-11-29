Пограничники показали невероятные пейзажи заснеженных Карпат
Еще продолжаются последние дни осени, однако в некоторых регионах Украины зима вступила в права во внеочередном порядке. Настоящий снежный ковер покрыл украинские Карпаты.
Соответствующие фото обнародовала Государственная пограничная служба Украины.
Карпаты завалило снегом
"Календарь свидетельствует об осени, но заснеженная граница говорит совсем о другом", — сообщили в ГПСУ.
Снимки были сделаны вблизи села Шибене на Прикарпатье.
Ранее мы сообщали, что в Карпатах пограничники спасли мужчину, который двое суток бродил в горах. Его нашли в 3 км от границы с Румынией.
Напоминаем, что в Карпатах наступила настоящая зима. На высоте Пожижевской метеостанции недавно упало 12 сантиметров снега.
Кроме того, в Карпатах свирепствует морозная погода. В частности, в горных районах наблюдается густой туман.
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