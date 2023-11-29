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Пограничники показали невероятные пейзажи заснеженных Карпат

29 ноября 2023 12:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пограничники показали невероятные пейзажи заснеженных Карпат
Украинский пограничник на посту в заснеженных горах. Фото: ГПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Еще продолжаются последние дни осени, однако в некоторых регионах Украины зима вступила в права во внеочередном порядке. Настоящий снежный ковер покрыл украинские Карпаты.

Соответствующие фото обнародовала Государственная пограничная служба Украины.

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Боец ГПСУ в заснеженных горах. Фото: ГПСУ

Карпаты завалило снегом

"Календарь свидетельствует об осени, но заснеженная граница говорит совсем о другом", — сообщили в ГПСУ.

Снимки были сделаны вблизи села Шибене на Прикарпатье.

ГНСУ
Карпатские леса вдали. Фото: ГПСУ
ГНСУ
Заснеженный пейзаж Карпат. Фото: ГПСУ
ГНСУ
Елки в заснеженных Карпатах. Фото: ГПСУ

Ранее мы сообщали, что в Карпатах пограничники спасли мужчину, который двое суток бродил в горах. Его нашли в 3 км от границы с Румынией.

Напоминаем, что в Карпатах наступила настоящая зима. На высоте Пожижевской метеостанции недавно упало 12 сантиметров снега.

Кроме того, в Карпатах свирепствует морозная погода. В частности, в горных районах наблюдается густой туман.

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