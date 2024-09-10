Прикордонники затримали француза у потязі Перемишль-Київ за спробу перевезення наркотиків

Прикордонники затримали іноземця, який у потязі приклеїв до спини наркотики
10 вересня 2024 12:56
Іноземець, який приклеїв до спини наркотики. Фото: ДПСУ
Прикордонники у потязі "Перемишль — Київ" затримали громадянина Франції, який намагався перевезти наркотики. Він приклеїв їх до спини.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 10 вересня.
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Перевезення наркотиків іноземцем
У ДПСУ розповіли, що під час контролю на наркотик зреагував службовий пес. Однак іноземець намагався обманути нюх собаки.
"Для цього він сховав пакунок під вату, на яку накапав лаванди, а поверх усього наліпив пластирну пов’язку та прикріпив на тіло", — йдеться у повідомленні.
Чоловік мав намір перевезти наркотики для особистого вжитку, однак прикордонники цьому запобігли. Вони поінформували відповідні правоохоронні органи.
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