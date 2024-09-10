Прикордонники затримали француза у потязі Перемишль-Київ за спробу перевезення наркотиків

Іноземець, який приклеїв до спини наркотики. Фото: ДПСУ

Прикордонники у потязі "Перемишль — Київ" затримали громадянина Франції, який намагався перевезти наркотики. Він приклеїв їх до спини.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 10 вересня.

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У ДПСУ розповіли, що під час контролю на наркотик зреагував службовий пес. Однак іноземець намагався обманути нюх собаки.

"Для цього він сховав пакунок під вату, на яку накапав лаванди, а поверх усього наліпив пластирну пов’язку та прикріпив на тіло", — йдеться у повідомленні.

Іноземець, який прикріпив наркотики до спини. Фото: ДПСУ

Чоловік мав намір перевезти наркотики для особистого вжитку, однак прикордонники цьому запобігли. Вони поінформували відповідні правоохоронні органи.