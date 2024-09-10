Пограничники задержали француза в поезде Перемышль-Киев за попытку перевозки наркотиков

Иностранец, приклеивший к спине наркотики. Фото: ГПСУ

Пограничники в поезде "Перемышль — Киев" задержали гражданина Франции, пытавшегося перевезти наркотики. Он приклеил их к спине.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 10 сентября.

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В ГПСУ рассказали, что во время контроля на наркотик среагировал служебный пес. Однако иностранец пытался обмануть обоняние собаки.

"Для этого он спрятал пакет под вату, на которую накапал лаванды, а поверх всего налепил пластырную повязку и прикрепил на тело", — говорится в сообщении.

Иностранец, который прикрепил наркотики к спине. Фото: ГПСУ

Мужчина намеревался перевезти наркотики для личного потребления, однако пограничники это предотвратили. Они проинформировали соответствующие правоохранительные органы.