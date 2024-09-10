Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Пограничники задержали иностранца, который в поезде приклеил к спине наркотики arrow

Пограничники задержали иностранца, который в поезде приклеил к спине наркотики

10 сентября 2024 12:56
Виктория Козырь - редактор
Пограничники задержали француза в поезде Перемышль-Киев за попытку перевозки наркотиков
Иностранец, приклеивший к спине наркотики. Фото: ГПСУ
Виктория Козырь - редактор

Пограничники в поезде "Перемышль — Киев" задержали гражданина Франции, пытавшегося перевезти наркотики. Он приклеил их к спине.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 10 сентября.

Читайте также:

Перевозка наркотиков иностранцем

В ГПСУ рассказали, что во время контроля на наркотик среагировал служебный пес. Однако иностранец пытался обмануть обоняние собаки. 

"Для этого он спрятал пакет под вату, на которую накапал лаванды, а поверх всего налепил пластырную повязку и прикрепил на тело", — говорится в сообщении.

null
Иностранец, который прикрепил наркотики к спине. Фото: ГПСУ

Мужчина намеревался перевезти наркотики для личного потребления, однако пограничники это предотвратили. Они проинформировали соответствующие правоохранительные органы. 

null
Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

Франция наркотики иностранец пограничники собака поезд ГПСУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:50 Шмыгаль заявил о сложных переговорах с миссией МВФ по бюджету Украины

13:40 Фон дер Ляен отложила представление состава Еврокомиссии до следующей недели

13:39 Наталка Диденко предупредила об опасных погодных явлениях 11 сентября

13:27 В Пентагоне заявили, что россиянам не удается захватить Покровск

13:26 На Виннитчине мужчина не явился в ТЦК после двух повесток — как его наказали

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

13:24 Схема на 100 млн — в Одесской области разоблачили производство поддельных сигарет

13:23 Спрос на валюту — сколько украинцы купили долларов и евро в августе

13:21 Терехов назвал количество первоклассников, которые учатся офлайн в Харькове

13:09 Ночная атака на энергосистему Украины — в Минэнерго рассказали о последствиях

13:04 Экс-командир Азова Жорин отреагировал на скандал из-за избиения военного в Смеле

13:50 Шмыгаль заявил о сложных переговорах с миссией МВФ по бюджету Украины

13:40 Фон дер Ляен отложила представление состава Еврокомиссии до следующей недели

13:39 Наталка Диденко предупредила об опасных погодных явлениях 11 сентября

13:27 В Пентагоне заявили, что россиянам не удается захватить Покровск

13:26 На Виннитчине мужчина не явился в ТЦК после двух повесток — как его наказали

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

13:24 Схема на 100 млн — в Одесской области разоблачили производство поддельных сигарет

13:23 Спрос на валюту — сколько украинцы купили долларов и евро в августе

13:21 Терехов назвал количество первоклассников, которые учатся офлайн в Харькове

13:09 Ночная атака на энергосистему Украины — в Минэнерго рассказали о последствиях

13:04 Экс-командир Азова Жорин отреагировал на скандал из-за избиения военного в Смеле

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

9 сентября 2024

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

Text

13:00 Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

Text

11:15 Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

Text

10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

Text

08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2024
Text

23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

Text

23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

Text

20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

Text

18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Text

18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит