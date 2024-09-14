Прикордонники затримали чоловіка, який напився і заснув під час спроби втекти за кордон

Прикордонники та затриманий чоловік. Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали чоловіка, який планував незаконно перетнути кордон. Фігурант напився та заснув в автобусі.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у суботу, 14 вересня.

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Порушник хотів дістатися через Словаччину до Польщі, де проживає його батька. Однак чоловік не мав законних підстав для виїзду.

"Тому він пів року розробляв план і маршрут руху, згідно якому й діяв. Чоловік мав дістатися Буковеля, а звідти автобусом доїхати до Ужгорода, зійти перед пунктом пропуску і поза ним перейти на територію Словаччини", — йдеться у повідомленні.

Однак план чоловіка завершився в автобусі. Він вирішив випити "для хоробрості", а потім заснув. Прикордонники розбудили його на паспортному контролі та затримали.