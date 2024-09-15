Пограничники задержали тещу и зятя при попытке незаконного пересечения границы

Теща с зятем и пограничник. Фото: ГПСУ

Пограничники задержали тещу с зятем, которые пытались выехать из Украины. Они представлялись парой, чтобы сделать пересечение "законным".

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 15 сентября.

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Попытка пересечь границу

"Еще одна пара "молодоженов" — 56-летняя женщина с 39-летним мужчиной — намеревалась попасть за границу. Жена якобы ехала лечиться в Германию, и, поскольку ей как лицу с инвалидностью I группы, нужна помощь, без сопровождения — никак", — говорится в сообщении.

Однако им не удалось скрыть от пограничников свои истинные планы. Женщина призналась, что мужчина на самом деле является ее зятем.

В ГПСУ добавили, что об обнаружении признаков уголовного правонарушения направлено сообщение в Нацполицию.