Притула рассказал о встрече с Зеленским

Притула прокомментировал свое общение с Зеленским
Украинский телеведущий, актер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула последний раз виделся с Президентом Украины Владимиром Зеленским в 2020 году, перед местными выборами. Волонтер выразил свои ожидания по поводу награждения орденом за заслуги второй степени.
Об этом рассказал волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула в интервью Украинской правде.
Притула об общении с Зеленским
Притула отметил, что в последний раз виделся с Зеленским в 2020 году, перед местными выборами.
"Во время войны, я думаю, у Верховного Главнокомандующего есть кратно больше дел, чем встречаться с Притулой. Хотя я, откровенно говоря, жду встречи", — отметил волонтер.
Он также выразил свои ожидания по поводу награды.
"Я жду, чтобы господин президент подписал приказ о награждении орденом за заслуги второй степени, может мне его когда-нибудь вручат", — отметил Притула.
Напомним, Сергей Притула показал украинцам, как россияне уничтожили Херсонес Таврический в аннексированном Севастополе. Общественный деятель также поделился своей заветной мечтой.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область. Там он посетил стабилизационный пункт 47-й отдельной механизированной бригады и вручил награды боевым медикам.
Читайте Новини.LIVE!