Притула рассказал о встрече с Зеленским

Волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула. Фото: Украинская правда

Украинский телеведущий, актер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула последний раз виделся с Президентом Украины Владимиром Зеленским в 2020 году, перед местными выборами. Волонтер выразил свои ожидания по поводу награждения орденом за заслуги второй степени.

Об этом рассказал волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула в интервью Украинской правде.

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Притула отметил, что в последний раз виделся с Зеленским в 2020 году, перед местными выборами.

"Во время войны, я думаю, у Верховного Главнокомандующего есть кратно больше дел, чем встречаться с Притулой. Хотя я, откровенно говоря, жду встречи", — отметил волонтер.

Он также выразил свои ожидания по поводу награды.

"Я жду, чтобы господин президент подписал приказ о награждении орденом за заслуги второй степени, может мне его когда-нибудь вручат", — отметил Притула.

Напомним, Сергей Притула показал украинцам, как россияне уничтожили Херсонес Таврический в аннексированном Севастополе. Общественный деятель также поделился своей заветной мечтой.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область. Там он посетил стабилизационный пункт 47-й отдельной механизированной бригады и вручил награды боевым медикам.