Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Притула прокомментировал свое общение с Зеленским arrow

Притула прокомментировал свое общение с Зеленским

2 июля 2024 15:16
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Притула рассказал о встрече с Зеленским
Волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула. Фото: Украинская правда
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украинский телеведущий, актер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула последний раз виделся с Президентом Украины Владимиром Зеленским в 2020 году, перед местными выборами. Волонтер выразил свои ожидания по поводу награждения орденом за заслуги второй степени.

Об этом рассказал волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула в интервью Украинской правде.

Читайте также:

Притула об общении с Зеленским

Притула отметил, что в последний раз виделся с Зеленским в 2020 году, перед местными выборами.

"Во время войны, я думаю, у Верховного Главнокомандующего есть кратно больше дел, чем встречаться с Притулой. Хотя я, откровенно говоря, жду встречи", — отметил волонтер.

Он также выразил свои ожидания по поводу награды.

"Я жду, чтобы господин президент подписал приказ о награждении орденом за заслуги второй степени, может мне его когда-нибудь вручат", — отметил Притула.

Напомним, Сергей Притула показал украинцам, как россияне уничтожили Херсонес Таврический в аннексированном Севастополе. Общественный деятель также поделился своей заветной мечтой.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область. Там он посетил стабилизационный пункт 47-й отдельной механизированной бригады и вручил награды боевым медикам.

Владимир Зеленский Сергей Притула Украина награда волонтеры война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно