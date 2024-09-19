У Київстарі проінформували, коли буде повністю відновлено роботу мережі

Київстар. Ілюстративне фото: edscoop.com

У роботі оператора телекомунікаційного зв'язку "Київстар" у четвер, 19 вересня, стався збій. Наразі робота сервісів частково відновлена у деяких регіонах.

Про це повідомила пресслужба компанії в X.

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"Сьогодні стався технічний збій у роботі деяких сервісів мережі Київстар. Наші фахівці вже виявили проблему та оперативно працюють над усуненням наслідків", — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що у східних та північних регіонах все ще можуть виникати деякі складнощі зі зв’язком, але протягом 30 хвилин вони будуть вирішені.