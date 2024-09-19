В Киевстаре проинформировали, когда будет полностью возобновлена работа сети

Киевстар. Иллюстративное фото: edscoop.com

В работе оператора телекоммуникационной связи "Киевстар" в четверг, 19 сентября, произошел сбой. В настоящее время работа сервисов частично возобновлена в некоторых регионах.

Об этом сообщила пресс-служба компании в X.

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Сбой в Киевстаре

"Сегодня произошел технический сбой в работе некоторых сервисов сети Киевстар. Наши специалисты уже выявили проблему и оперативно работают над устранением последствий", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в восточных и северных регионах по-прежнему могут возникать некоторые сложности со связью, но в течение 30 минут они будут решены.