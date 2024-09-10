Денис Шмигаль зробив заяву щодо зимових відключень світла в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: скриншот

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на численні прогнози експертів про відключення світла взимку в Україні. Він відзвітував, що робить влада для захисту енергооб'єктів від російських атак.

Про це Денис Шмигаль заявив під час пресконференції 10 вересня.

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Денис Шмигаль зазначив, що наразі ніхто в уряді не може спрогнозувати реальні інтервали зимових відключень світла через невідомі плани атак росіян на енергосистему України.

"Ніхто сьогодні не може сказати про 4 години, 16 години або зовсім без відключень. Тому що росіяни мають свої терористичні плани знищення нашої енергетичної інфраструктури", — сказав Денис Шмигаль

Він додав, що робити зараз заяви про відключення світла взимку є "абсолютно неправильно".

Як в Україні захищають енергооб'єкти

Денис Шмигаль розповів, що наразі енергоооб'єкти в Україні захищають 1 та 2 рівнем захисту.

"Перший рівень захисту це габіони з піском, другий рівень це залізобетонні конструкції, які здатні витримати удари дронів, а також уламки ракет. Такі роботи проводяться на 85%. Сьогодні більшість об'єктів вже захищені", — сказав прем'єр.

Також він розповів, що 19 мільярдів на такі роботи виділили з уряду, ще 13 мільярдів надало Укренерго та залучили кошти партнерів.

"Всі наші газовидобувні підприємства, нафтопереробні підприємства також здійснили елементи захисту", — резюмував Шмигаль.

Українські енергооб'єкти ЗСУ, за словами Шмигаля, захищають одразу кількома способами.

"Під активний захист в загальному підпадають під комплекси Patriot та Hawk. Є захист на загальну систему протиповітряного прикриття і кожен об'єкт захищається окремо мобільними вогневими групами", — розповів посадовець.

Окрім того, на енергооб'єктах розміщені засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які складають цілі системи.

"Тому що росіяни постійно модифікують, збільшують кількість каналів частот, це дозволяє їм уникати жодної системи РЕБ. Зараз ми це розуміємо і це йде постійна війна за інновації і технології", — додав Шмигаль.