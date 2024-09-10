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Прогноз по отключениям света зимой — Шмыгаль сделал заявление

10 сентября 2024 15:01
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Денис Шмыгаль сделал заявление о зимних отключениях света в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на многочисленные прогнозы экспертов по отключению света зимой в Украине. Он отчитался, что предпринимают власти для защиты энергообъектов от российских атак.

Об этом Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции 10 сентября.

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Денис Шмыгаль отметил, что в настоящее время никто в правительстве не может спрогнозировать реальные интервалы зимних отключений света из-за неизвестных планов атак россиян на энергосистему Украины.

"Никто сегодня не может сказать о 4 часах, 16 часах или совсем без отключений. Потому что у россиян есть свои террористические планы уничтожения нашей энергетической инфраструктуры", — сказал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что делать сейчас заявления об отключении света зимой "совершенно неправильно".

Как в Украине защищают энергообъекты

Денис Шмыгаль рассказал, что энергообъекты в Украине защищают 1 и 2 уровнем защиты.

"Первый уровень защиты — это габионы с песком, второй уровень — это железобетонные конструкции, которые способны выдержать удары дронов, а также обломки ракет. Такие работы проводятся на 85%. Сегодня большинство объектов уже защищены", — сказал премьер.

Также он рассказал, что 19 миллиардов на такие работы выделили из правительства, еще 13 миллиардов выделило Укрэнерго и привлекли средства партнеров.

"Все наши газодобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие предприятия также осуществили элементы защиты", — резюмировал Шмыгаль.

Украинские энергообъекты ВСУ, по словам Шмыгаля, защищают сразу несколькими способами.

"Под активную защиту в общем подпадают под комплексы Patriot и Hawk. Есть защита на общую систему противовоздушного прикрытия и каждый объект защищается отдельно мобильными огневыми группами", — рассказал чиновник.

Кроме того, на энергообъектах размещены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), составляющие целые системы.

"Потому что россияне постоянно модифицируют, увеличивают количество каналов частот, это позволяет им избегать ни одной системы РЭБ. Сейчас мы это понимаем и это идет постоянная война за инновации и технологии", — добавил Шмыгаль.

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