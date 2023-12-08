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Рада підтримала три важливих євроінтеграційних закони

8 грудня 2023 14:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Рада підтримала три важливих євроінтеграційних закони
Верховна Рада України. Фото: ВРУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сьогодні, 8 грудня, Верховна Рада України ухвалила три євроінтеграційних ініціативи. Зокрема, закон щодо прав національних меншин.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Вже сьогодні Парламент підтримав три євроінтеграційних ініціативи", — написав він.

За словами прем'єра, у другому читанні депутати проголосували за урядовий законопроєкт, який посилює спроможність НАБУ та урядовий законопроєкт про розширення можливостей НАЗК.

Також в цілому був ухвалений проєкт закону щодо національних меншин, який враховує експертні оцінки Ради Європи.

Крім того, вчора, 7 грудня, Уряд виконав четверту рекомендацію — прийняв законопроєкт про лобіювання, який враховує сучасний європейський підхід та пропозиції громадянського суспільства.

"Україна швидко рухається до ЄС. Розраховуємо, що вже наступного тижня Європейська рада ухвалить фінальне рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в Європейському Союзі", — додав Шмигаль.

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Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала збільшення складу працівників Національного антикорупційного бюро України на 300 осіб. Відповідний законопроєкт підтримали 332 депутати.

Також ми писали, що у Раді зареєстрували законопроєкт щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Автором документа є депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

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