Рада поддержала три важных евроинтеграционных закона
Сегодня, 8 декабря, Верховная Рада Украины приняла три евроинтеграционных инициативы. В частности, закон о правах национальных меньшинств.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Рада приняла три евроинтеграционных закона
"Уже сегодня Парламент поддержал три евроинтеграционных инициативы", — написал он.
По словам премьера, во втором чтении депутаты проголосовали за правительственный законопроект, усиливающий способность НАБУ и правительственный законопроект о расширении возможностей НАПК.
Также в целом был принят проект закона по национальным меньшинствам, учитывающий экспертные оценки Совета Европы.
Кроме того, вчера, 7 декабря, правительство выполнило четвертую рекомендацию — приняло законопроект о лоббировании, учитывающий современный европейский подход и предложения гражданского общества.
"Украина быстро движется в ЕС. Рассчитываем, что уже на следующей неделе Европейский совет примет финальное решение о начале официальных переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе", — добавил Шмыгаль.
Напомним, что Верховная Рада Украины поддержала увеличение состава работников Национального антикоррупционного бюро Украины на 300 человек. Соответствующий законопроект поддержали 332 депутата.
Также мы писали, что в Раде зарегистрировали законопроект об увольнении с военной службы во время действия военного положения. Автор документа — депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
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