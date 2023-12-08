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Рада поддержала три важных евроинтеграционных закона

8 декабря 2023 14:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Рада поддержала три важных евроинтеграционных закона
Верховная Рада Украины. Фото: ВРУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сегодня, 8 декабря, Верховная Рада Украины приняла три евроинтеграционных инициативы. В частности, закон о правах национальных меньшинств.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Рада приняла три евроинтеграционных закона

"Уже сегодня Парламент поддержал три евроинтеграционных инициативы", — написал он.

По словам премьера, во втором чтении депутаты проголосовали за правительственный законопроект, усиливающий способность НАБУ и правительственный законопроект о расширении возможностей НАПК.

Также в целом был принят проект закона по национальным меньшинствам, учитывающий экспертные оценки Совета Европы.

Кроме того, вчера, 7 декабря, правительство выполнило четвертую рекомендацию — приняло законопроект о лоббировании, учитывающий современный европейский подход и предложения гражданского общества.

"Украина быстро движется в ЕС. Рассчитываем, что уже на следующей неделе Европейский совет примет финальное решение о начале официальных переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе", — добавил Шмыгаль.

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Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, что Верховная Рада Украины поддержала увеличение состава работников Национального антикоррупционного бюро Украины на 300 человек. Соответствующий законопроект поддержали 332 депутата.

Также мы писали, что в Раде зарегистрировали законопроект об увольнении с военной службы во время действия военного положения. Автор документа — депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

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