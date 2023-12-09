Рада призначила Ярослава Юрчишина головою Комітету ВРУ з питань свободи слова
9 грудня 2023 12:22
Ярослав Юрчишин. Фото: Главком
Верховна Рада призначила Ярослава Юрчишина Головою Комітету ВРУ з питань свободи слова. За це рішення проголосували 247 народних обранців.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
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"Рада призначила мого колегу по фракції Ярослава Юрчишина головою Комітету ВРУ з питань свободи слова. За №10296 — 247", — написав Железняк.
Заступником голови є Євгеній Брагар, а секретарем — Сергій Швець. Нестор Шуфрич також наразі залишається членом парламентського комітету.
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