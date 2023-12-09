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Рада призначила Ярослава Юрчишина головою Комітету ВРУ з питань свободи слова

9 грудня 2023 12:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Рада призначила Ярослава Юрчишина головою Комітету ВРУ з питань свободи слова
Ярослав Юрчишин. Фото: Главком
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Верховна Рада призначила Ярослава Юрчишина Головою Комітету ВРУ з питань свободи слова. За це рішення проголосували 247 народних обранців.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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"Рада призначила мого колегу по фракції Ярослава Юрчишина головою Комітету ВРУ з питань свободи слова. За №10296 — 247", — написав Железняк. 

Заступником голови є Євгеній Брагар, а секретарем — Сергій Швець. Нестор Шуфрич також наразі залишається членом парламентського комітету. 

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