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Рада назначила Ярослава Юрчишина главой Комитета ВРУ по вопросам свободы слова

9 декабря 2023 12:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Рада назначила Ярослава Юрчишина главой Комитета ВРУ по вопросам свободы слова
Ярослав Юрчишин. Фото: Главком
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Верховная Рада назначила Ярослава Юрчишина главой Комитета ВРУ по вопросам свободы слова. За это решение проголосовали 247 народных избранников.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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"Совет назначил моего коллегу по фракции Ярослава Юрчишина главой Комитета ВРУ по вопросам свободы слова. За №10296 - 247", — написал Железняк.

Заместителем новоизбранного председателя стал Евгений Брагар, а секретарем — Сергей Швец.

Стоит отметить, что Нестор Шуфрич также остается членом парламентского комитета.

Планы Юрчиишина на новой должности

"В условиях войны важно, чтобы приоритетными источниками информации были верифицированы медиа, а не телеграмм-каналы. Мы понимаем, что здесь есть огромные возможности для работы", — сказал Юрчишин в интервью Новини.LIVE .

Он отметил, что для достижения этой цели необходимо, чтобы комитет стал площадкой парламента и журналистских редакций.

Юрчишин отметил, что сейчас сложно сразу предложить решение всех проблем.

"Нужно искать, как приучать людей пользоваться не анонимными источниками, которые быстры, но безответственны, а проверенными источниками", — пояснил он.

Что ожидает Единый телемарафон

Он также обратил внимание на то, что пока не готов прокомментировать будущие шаги по Единому телемарафону и специфике работы журналисту во время войны.

"Единственный ли марафон в условиях войны законен? Да, вполне законен. Но если его цель — качественное донесение правдивой информации, то в этом направлении нужно работать, чтобы обеспечить качество, сбалансированность, эффективность", — пояснил Юрчишин.

Напомним, ранее должность главы Комитета по вопросам свободы слова занимал Нестор Шуфрич. В сентябре СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене. Он тесно сотрудничал с русской агентурной сетью.

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