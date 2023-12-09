Рада назначила Ярослава Юрчишина главой Комитета ВРУ по вопросам свободы слова
Верховная Рада назначила Ярослава Юрчишина главой Комитета ВРУ по вопросам свободы слова. За это решение проголосовали 247 народных избранников.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Юрчишин возглавил комитет ВРУ по правам человека
"Совет назначил моего коллегу по фракции Ярослава Юрчишина главой Комитета ВРУ по вопросам свободы слова. За №10296 - 247", — написал Железняк.
Заместителем новоизбранного председателя стал Евгений Брагар, а секретарем — Сергей Швец.
Стоит отметить, что Нестор Шуфрич также остается членом парламентского комитета.
Планы Юрчиишина на новой должности
"В условиях войны важно, чтобы приоритетными источниками информации были верифицированы медиа, а не телеграмм-каналы. Мы понимаем, что здесь есть огромные возможности для работы", — сказал Юрчишин в интервью Новини.LIVE .
Он отметил, что для достижения этой цели необходимо, чтобы комитет стал площадкой парламента и журналистских редакций.
Юрчишин отметил, что сейчас сложно сразу предложить решение всех проблем.
"Нужно искать, как приучать людей пользоваться не анонимными источниками, которые быстры, но безответственны, а проверенными источниками", — пояснил он.
Что ожидает Единый телемарафон
Он также обратил внимание на то, что пока не готов прокомментировать будущие шаги по Единому телемарафону и специфике работы журналисту во время войны.
"Единственный ли марафон в условиях войны законен? Да, вполне законен. Но если его цель — качественное донесение правдивой информации, то в этом направлении нужно работать, чтобы обеспечить качество, сбалансированность, эффективность", — пояснил Юрчишин.
Напомним, ранее должность главы Комитета по вопросам свободы слова занимал Нестор Шуфрич. В сентябре СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене. Он тесно сотрудничал с русской агентурной сетью.
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