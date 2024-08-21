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Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду

21 серпня 2024 11:48
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Верховна Рада ратифікувала Римський статут
Верховна Рада України. Фото ілюстративне: Офіс Президента України
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Верховній Раді 21 серпня проголосували за ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Він визначає порядок роботи суду, а також визначає які злочини підпадають під його юрисдикцію. 

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Чому Римський статут важливий для України

Римський статут дозволить ще ефективніше карати росіян за їх злочини проти України, а постраждалі українці зможуть отримати доступ до компенсацій від Цільового фонду МКС. Також його ратифікація є однією з головних вимог для вступу в Європейський союз. 

Окрім того, Україна матиме вплив та свої права в Міжнародному кримінальному суді, брати участь у виборах суддів та висувати свою кандидатуру. 

Загалом Статут дає право розглядати такі міжнародні злочини:

  • геноцид (намір винищити певну національну, расову, етнічну або релігійну групу);
  • злочини проти людяності (масштабне переслідування мирного населення);
  • воєнні злочини (порушення законів та звичаїв ведення війни (наприклад, щодо поводження з військовополоненими або використання заборонених видів зброї);
  • злочини агресії (планування або здійснення особою, яка здійснює контроль над силовими формуваннями акту агресії, який є порушенням Статуту ООН

Чим займається Міжнародний кримінальний суд

Міжнародний кримінальний суд — це міжнародний трибунал, який створили у 1998 році для розслідування та переслідування осіб, що звинувачені у геноциді, військових злочинах та злочинах проти людяності. Це перший трибунал який діє на постійній основі. Суд почав роботу з липня 2002 року після того, як 60 країн ратифікували Римський статут.

Зазначимо, що дехто з нардепів попереджає і про небезпеку для вступу в ЄС після ратифікації Римського статуту. До прикладу Помаранчева революція та Євромайдан можуть зашкодити євроінтеграції.

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