Верховна Рада ратифікувала Римський статут

Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду
У Верховній Раді 21 серпня проголосували за ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Він визначає порядок роботи суду, а також визначає які злочини підпадають під його юрисдикцію.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Верховна Рада проголосувала за ратифікацію Римського статуту
За рішення ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду проголосував 281 депутат.
Чому Римський статут важливий для України
Римський статут дозволить ще ефективніше карати росіян за їх злочини проти України, а постраждалі українці зможуть отримати доступ до компенсацій від Цільового фонду МКС. Також його ратифікація є однією з головних вимог для вступу в Європейський союз.
Окрім того, Україна матиме вплив та свої права в Міжнародному кримінальному суді, брати участь у виборах суддів та висувати свою кандидатуру.
Загалом Статут дає право розглядати такі міжнародні злочини:
- геноцид (намір винищити певну національну, расову, етнічну або релігійну групу);
- злочини проти людяності (масштабне переслідування мирного населення);
- воєнні злочини (порушення законів та звичаїв ведення війни (наприклад, щодо поводження з військовополоненими або використання заборонених видів зброї);
- злочини агресії (планування або здійснення особою, яка здійснює контроль над силовими формуваннями акту агресії, який є порушенням Статуту ООН
Чим займається Міжнародний кримінальний суд
Міжнародний кримінальний суд — це міжнародний трибунал, який створили у 1998 році для розслідування та переслідування осіб, що звинувачені у геноциді, військових злочинах та злочинах проти людяності. Це перший трибунал який діє на постійній основі. Суд почав роботу з липня 2002 року після того, як 60 країн ратифікували Римський статут.
Зазначимо, що дехто з нардепів попереджає і про небезпеку для вступу в ЄС після ратифікації Римського статуту. До прикладу Помаранчева революція та Євромайдан можуть зашкодити євроінтеграції.
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