Судові рішення в України — двом колаборантам не скасували вирок

Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне

У Хмельницькому двоє проросійських агітаторів, які поширювали газету терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" під назвою "Новороссия", оскаржували вирок суду, згідно з яким їм призначили по п'ять років в'язниці. Суд ухвалив рішення не змінювати вирок колаборантам.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Діяльність прокремлівських агітаторів викрили ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у 2014 році.

Після низки судових розглядів у 2022 році Хмельницький міськрайонний суд виніс їм вирок — по п'ять років в'язниці. Чоловік та жінка намагалися оскаржити це рішення в апеляційному суді.

На момент початку слідства хмельничанин був координатором у західному регіоні України проросійського громадсько-політичного об'єднання "Союз граждан Украины" та під час відеоконференцій публічно закликав до змін меж державного кордону України.

Також він закликав позбавлятися від "хунти", брати участь в інформаційній війні, надавати фінансову допомогу так званим "ополченцям", які воювали проти нової української влади та відстоювали ідею федералізації України.

Також чоловік пропагував ідею створення нового державного утворення під назвою "Новороссия" на території України.

Також засуджені у травні 2014 року в Хмельницькому взялися за розповсюдження серед мешканців міста газети "Новороссия", в якій містилися заклики до зміни державного кордону України та повалення української влади

Сотні примірників газети колаборанти отримували через поштові відділення з Донецька та передавали їх кільком знайомим для поширення.

Рішення суду

Врахувавши всі обставини справи та розглянувши апеляційні скарги з проханням скасувати вирок, Хмельницький апеляційний суд залишив його без змін.

Обом прокремлівським поплічникам залишили покарання — 5 років за ґратами.