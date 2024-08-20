В УПЦ МП відреагували на рішення Ради заборонити російську церкву в Україні

Митрополит Климент. Фото: просвітницький портал УПЦ МП

Новий закон про заборону Російської православної церкви (РПЦ) та її організацій в Україні суперечить Конституції. Це дискримінуватиме віруючих.

Про це заявив голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) митрополит Климент в коментарі РБК-Україна.

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Митрополит заявив, що УПЦ МП є незалежною і самостійною в управлінні, тому цей закон її не стосується.

Климент також розкритикував партію "Європейська солідарність". Він нарікає, що саме ця політична сила розробила цей закон, і зазначив, що її лідер Петро Порошенко підозрюється у кримінальних злочинах.

Він вважає, що закон нібито може дискримінувати віруючих, позбавляючи їх прав, але не здатен заборонити церкву, яка існує за "Божими законами".

За його словами, закон начебто може мати негативні наслідки для самої держави.

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада під час засідання прийняла законопроєкт про заборону російської церкви в Україні. За таке рішення проголосувало 265 депутатів.

Тепер в УПЦ МП є кілька місяців на те, щоб перейти до ПЦУ. Такий самий вибір стоїть і перед вірянами.

Водночас у Службі безпеки України наголосили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії щодо священників УПЦ МП було відкрито понад сотню кримінальних проваджень.