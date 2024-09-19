Декомунізація в Україні — Рада ухвалила постанову про перейменування населених пунктів

Засідання Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада України у четвер, 19 вересня, прийняла нову постанову про зміну назв 328 населених пунктів у рамках дерусифікації. За таку ініціативу проголосував 281 депутат.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

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"Нову постанову про зміну назв 327 населених пунктів прийнято без обговорення. Але з варіанту, який вчора голосували, вилучили шість населених пунктів", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, за відповідне рішення проголосував 281 народний обранець.

Железняк пояснив, що перейменування відбудуться у таких випадках:

якщо населені пункти містять російські та радянські наративи або русифіковані назви;

перейменовуються назви, присвячені московським діячам: Пушкіна, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо;

серед пропозицій перейменування багато назв, пов'язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.