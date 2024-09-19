Рада приняла постановление о переименовании населенных пунктов

Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины в четверг, 19 сентября, приняла новое постановление об изменении названий 328 населенных пунктов в рамках дерусификации. За такую инициативу проголосовал 281 депутат.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

Читайте также:

Дерусификация населенных пунктов

"Новое постановление об изменении названий 327 населенных пунктов принято без обсуждения. Но по варианту, который вчера голосовали, изъяли шесть населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Как известно, за соответствующее решение проголосовал 281 народный избранник.

Железняк объяснил, что переименования произойдут в следующих случаях:

если населенные пункты содержат российские и советские нарративы или русифицированные названия;

переименовываются названия, посвященные московским деятелям: Пушкина, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и т.п.;

среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, Первое Мая, Первомайское, Первомайское, Первомайск, Маевка и т.д.