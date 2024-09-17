Рада проголосувала за збільшення податків у першому читанні

Рада з другої спроби схвалила законопроєкт про рекордне підвищення податків
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає рекордне підвищення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів у наступному. "За" проголосував 241 народний обранець.
Про це повідомив у народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у вівторок, 17 вересня.
Рада підтримала підвищення податків
"З другої спроби Рада підтримала у першому читанні # 11416д історичне велике збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному", — повідомив Железняк.
Законопроєкт було підтримано 241 одним народним обранцем.
Детальніше:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
- авансові внески на АЗС;
- 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи;
- 25% прибутку на фінустанови;
- помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
- 50% податок на прибуток банків у 2024 році.
Нардеп зазначив, що оскільки до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження відбудеться "заднім числом" з 01 жовтня.
"Провалили скорочену процедуру по правкам (219), зараз подача правок і десь усередині жовтня друге читання", — додав Железняк.
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