Рада проголосовала за увеличение налогов в первом чтении

Рада со второй попытки одобрила законопроект о рекордном повышении налогов
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий рекордное повышение налогов на 58 миллиардов гривен в этом году и 137 миллиардов в следующем. "За" проголосовал 241 народный избранник.
Об этом сообщил в народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк во вторник, 17 сентября.
Рада поддержала повышение налогов
"Со второй попытки Рада поддержала в первом чтении # 11416д историческое большое увеличение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем", — сообщил Железняк.
Законопроект был поддержан 241 одним народным избранником.
Подробнее:
- повышение военного сбора с 1,5 до 5%;
- увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;
- авансовые взносы на АЗС;
- 1% на всех форм ФЛП 3-й группы;
- 25% прибыли на финучреждения;
- помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования);
- 50% налог на прибыль банков в 2024 году.
Нардеп отметил, что поскольку до октября закон в целом не будет принят, то введение состоится "задним числом" с 01 октября.
"Провалили сокращенную процедуру по правкам (219), сейчас подача правок и где-то в середине октября второе чтение", — добавил Железняк.
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