Рада проголосовала за увеличение налогов в первом чтении

Заседание Верховной Рады. Фото: УНИАН

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий рекордное повышение налогов на 58 миллиардов гривен в этом году и 137 миллиардов в следующем. "За" проголосовал 241 народный избранник.

Об этом сообщил в народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк во вторник, 17 сентября.

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Рада поддержала повышение налогов

"Со второй попытки Рада поддержала в первом чтении # 11416д историческое большое увеличение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем", — сообщил Железняк.

Законопроект был поддержан 241 одним народным избранником.

Подробнее:

повышение военного сбора с 1,5 до 5%;

увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

1% на всех форм ФЛП 3-й группы;

25% прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования);

50% налог на прибыль банков в 2024 году.

Нардеп отметил, что поскольку до октября закон в целом не будет принят, то введение состоится "задним числом" с 01 октября.

"Провалили сокращенную процедуру по правкам (219), сейчас подача правок и где-то в середине октября второе чтение", — добавил Железняк.