В Міненерго заявили, що регіони, які не виконували обмеження диспетчера будуть покарані

Руйнування ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook

Під час впровадження графіків відключень електроенергії деякі регіони України не дотримувалися вказівок диспетчерів про обмеження споживання. Тепер ці області будуть притягнуті до відповідальності.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу в Миколаєві у четвер, 8 серпня.

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"Під час дії графіків відключень світла деякі регіони України не виконували команди диспетчера на обмеження, зараз по них будуть зроблені юридичні висновки. Зокрема, Держенергонагляд перевірив Житомир і встановив там такі порушення. Ситуація погіршується ще й тим, що перевіряльників не допускали на об’єкт", — розповів Галущенко.

Він заявив, що необхідно дотримуватись принципу справедливості, як це було у 2022-2023 роках. Міністр наголосив, що не можна допустити, щоб одні люди залишалися без електроенергії протягом 16 годин, в той час як інші лише на дві або чотири години.

"У нас єдина енергосистема, і вона розподіляє дефіцит електрики рівномірно по всіх областях. Так, є певні моменти, пов’язані з наявністю більшої чи меншої кількості об’єктів критичної інфраструктури чи промисловості, але це суттєво не впливає на ситуацію", — додав Галущенко.