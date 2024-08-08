Частка АЕС досягає до 60 % в енергетичному балансі — Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: mev.gov.ua

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що енергосистема України тримається на атомній енергетиці. Станом на сьогодні до 60 % електроенергії країни виробляється на АЕС.

Про це Герман Галущенко розповів під час візиту на Хмельницьку АЕС у середу, 7 серпня.

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"Насправді сьогодні війна довела, що енергосистема тримається на атомній енергетиці. Комусь це подобається, комусь не подобається, але це є доконаний факт", — зазначив Галущенко.

Він наголосив, що станом на сьогодні до 60 % електроенергії країни виробляється на АЕС. Навіть при окупованій Запорізькій атомній станції.

Міністр також подякував атомникам за професіоналізм і самовіддану працю та наголосив, що країна пишається своїми фахівцями.

"Україна має пишатися людьми, своїми висококваліфікованими працівниками Енергоатому, які вже не раз доводили, доводять і будуть доводити в майбутньому, що вони готові самовіддано працювати задля того, щоб утримати систему в складні для країни часи, задля того, щоб дати людям світло, задля того, щоб забезпечити енергобезпеку взагалі всієї держави", — підсумував Герман Галущенко.