В Минэнерго заявили, что регионы, не выполнявшие ограничения диспетчера, будут наказаны

Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook

При внедрении графиков отключений электроэнергии некоторые регионы Украины не придерживались указаний диспетчеров об ограничении потребления. Теперь эти области будут привлечены к ответственности.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко на брифинге в Николаеве в четверг, 8 августа.

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"Во время действия графиков отключений света некоторые регионы Украины не выполняли команды диспетчера на ограничения, сейчас по ним будут сделаны юридические выводы. В частности, Госэнергонадзор проверил Житомир и установил там такие нарушения. Ситуация усугубляется еще и тем, что проверяющих не допускали на объект", — рассказал Галущенко.

Он заявил, что необходимо соблюдать принцип справедливости, как это было в 2022-2023 годах. Министр подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы одни люди оставались без электроэнергии в течение 16 часов, в то время как другие всего на два или четыре часа.

"У нас единая энергосистема, и она распределяет дефицит электричества равномерно по всем областям. Да, есть определенные моменты, связанные с наличием большего или меньшего количества объектов критической инфраструктуры или промышленности, но это существенно не влияет на ситуацию ", — добавил Галущенко.