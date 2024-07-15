Опендатабот підрахував кількість кримінальних справ проти українського бізнесу у 2023 році

Суд. Ілюстративне фото: cbn

За даними судового реєстру у 2023 році проти 5015 українських компаній були відкриті кримінальні справи. Загальна кількість проваджень сягнула понад 43 тисяч, що стало рекордом.

Про це повідомила пресслужба Опендатаботу у Telegram у понеділок, 15 липня.

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У 2023 році проти українського бізнесу відкрили 43138 кримінальних проваджень, а цього року фігурантами справ стали вже 2839 бізнесів, з них один звинувачують у держзраді та три у колабораціонізму, ще 10 — у відмиванні коштів.

Аналітики зазначили, що 80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або справи взагалі не доходять до суду. Компанії отримують листи від прокуратури щодо закриття справ, однак не можуть використати ці документи, оскільки їх чинність складно підтвердити.

Провадження стосовно бізнесу. Фото: Опендатабот

Розв'язанням проблеми могло б стати посвідчення відповідей органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях електронним підписом.

"З відповідною ініціативою Опендатабот звернувся до Генеральної прокуратури. Проте Генеральна прокуратура відхилила цю пропозицію", — зауважили там.

Скриншот допису Опендатамедіа

Нагадаємо, ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю Національної енергетичної компанії "Укренерго". Раніше його викрили на розтраті державних коштів при закупівлі бронежилетів.

Також ми писали, що двоє мешканців Миколаєва організували схему незаконного заробітку на ухилянтах. Чоловіки пропонували військовозобов'язаним виготовити фіктивні довідки про інвалідність, аби ті змогли уникнути мобілізації.