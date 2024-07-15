Опендатабот подсчитал количество уголовных дел против украинского бизнеса в 2023 году

Суд. Иллюстративное фото: cbn

По данным судебного реестра в 2023 году против 5015 украинских компаний были возбуждены уголовные дела. Общее количество производств достигло более 43 тысяч, что стало рекордом.

Об этом сообщила пресс-служба Опендатабота в Telegram в понедельник, 15 июля.

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В 2023 году против украинского бизнеса открыли 43138 уголовных производств, а в этом году фигурантами дел стали уже 2839 бизнесов, из них один обвиняют в госизмене и три в коллаборационизме, еще 10 — в отмывании средств.

Аналитики отметили, что у 80% уголовных дел против бизнеса нет приговоров или дела вообще не доходят до суда. Компании получают письма от прокуратуры по закрытию дел, однако не могут использовать эти документы, поскольку их силу сложно подтвердить.

Производство по отношению к бизнесу. Фото: Опендатабот

Решением проблемы могло бы стать удостоверение ответов органов процессуального руководства по уголовным производствам электронной подписью.

"С соответствующей инициативой Опендатабот обратился в Генеральную прокуратуру. Однако Генеральная прокуратура отклонила это предложение", — отметили там.

Скриншот поста Опендатамедиа

Напомним, ВАКС избрал меру пресечения должностному лицу Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее его разоблачили на растрате государственных средств при закупке бронежилетов.

Также мы писали, что двое жителей Николаева организовали схему незаконного заработка на уклонистах. Мужчины предлагали военнообязанным изготовить фиктивные справки об инвалидности, чтобы они смогли избежать мобилизации.