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Рекордный уровень потребления — какая ситуация в энергосистеме

8 декабря 2023 11:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Рекордный уровень потребления — какая ситуация в энергосистеме
Восстановление электроэнергии. Фото: ДТЭК
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера, 7 декабря, был зафиксирован рекордный уровень потребления электроэнергии за этот отопительный сезон. Украина привлекала аварийную помощь из Румынии и Польши.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Какая ситуация в энергосистеме 8 декабря

Вчера, 7 декабря, в энергосистеме утром был зафиксирован рекордно высокий за этот отопительный сезон уровень потребления. Суточный максимум был на 4% выше соответствующего показателя 6 декабря. Поэтому Украина привлекала аварийную помощь из Румынии и Польши в период с 11:00 до 19:00.

Отмечается, что сегодня ведомство снова фиксирует рекордно высокий уровень потребления. Там подчеркнули, что во избежание дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме сейчас особенно важно экономно использовать электроэнергию.

Производство электроэнергии

Сейчас в энергосистеме сохраняется достаточно тяжелая ситуация, поскольку потребление из-за похолодания держится на самом высоком за отопительный сезон уровне.

"На электростанциях пока нет свободных мощностей. В результате систематических и длительных обстрелов в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций в восточном регионе. В другом регионе в аварийный ремонт из-за замечаний к работе оборудования вышел один из энергоблоков. Еще на некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране", — говорится в сообщении.

Сколько населенных пунктов остаются без света

В Укрэнерго рассказали, что из-за непогоды без света остаются 13 населенных пунктов в Днепропетровской области. В то же время из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 479 населенных пунктов.

"Из-за обстрелов есть новые повреждения в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных. Из-за технических нарушений есть обесточенные потребители в Днепропетровской и Запорожской областях", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера глава управления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцев ждет несколько "напряженных недель" в энергетике. Он также спрогнозировал, когда нагрузка системы немного спадет.

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