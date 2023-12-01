Режим перевірки документів на Закарпатті — в ОВА виступили з поясненнями

Перевірка документів на блокпосту. Фото: соцмережі

Відсьогодні, 1 грудня, у Закарпатській області запроваджена перевірка документів у мешканців. Проте вона не пов'язана з проведенням мобілізації в Україні.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк під час брифінгу.

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За його словами, що перевірка стосуватиметься виключно документів.

"Цей режим виконується відповідно до постанови (розгорнута назва постанови містить у собі питання не лише перевірки документів, а й транспорту, житла, майна і т.д.), але на території Закарпатської області рішенням ради оборони введено виключно перевірку документів", — уточнив Шинкарюк.

Він зауважив, що також існує ще одне хибне твердження — нібито це рішення пов'язане з мобілізацією.

"Хочу запевнити, що воно не має відношення і не було прийняте для того, щоб якимось чином впливати на мобілізаційні заходи", — пояснив представник ОВА.

Шинкарюк додав, що таке рішення надасть можливість і правові підстави військовослужбовцям та іншим представникам сектору оборони і безпеки здійснювати перевірку документів в зоні відповідальності або несення ними служби.

Хто має право перевіряти документи

Як зазначив заступник голови ОВА, право перевіряти документи людей, що в'їжджають на територію області, мають працівники правоохоронних органів.

Водночас військовослужбовці тепер не лише мають повноваження, а й зобов'язані встановлювати осіб, які перебували в районі об'єкта його служби.

Шинкарюк згадав осіб, які приїжджають до області на підставі нібито візиту до родичів, на лікування, відпочинок тощо. А потім їх знаходять замерзлими в горах під час спроб незаконно перетнути кордон.

Нагадаємо, що Рада оборони Закарпаття запроваджує перевірку документів людей на території області. Зміни набрали чинності від сьогодні, 1 грудня.

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