Режим проверки документов в Закарпатье — в ОВА выступили с объяснениями

Проверка документов на блокпосту. Фото: соцсети

Сегодня, 1 декабря, в Закарпатской области введена проверка документов у жителей. Тем не менее, она не связана с проведением мобилизации в Украине.

Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОВА Игорь Шинкарюк во время брифинга.

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По его словам, проверка будет касаться исключительно документов.

"Этот режим выполняется в соответствии с постановлением (развернутое название постановления включает в себя вопросы не только проверки документов, но и транспорта, жилья, имущества и т.д.), но на территории Закарпатской области решением совета обороны введена исключительно проверка документов", — уточнил Шинкарюк.

Он отметил, что также существует еще одно заблуждение — якобы это решение связано с мобилизацией.

"Хочу заверить, что оно не имеет отношения и не было принято для того, чтобы каким-либо образом влиять на мобилизационные меры", — объяснил представитель ОВА.

Шинкарюк добавил, что такое решение позволит и правовые основания военнослужащим и другим представителям сектора обороны и безопасности осуществлять проверку документов в зоне ответственности или несения ими службы.

Кто имеет право проверять документы

Как отметил заместитель председателя ОВА, право проверять документы въезжающих на территорию области имеют работники правоохранительных органов.

В то же время военнослужащие теперь не только обладают полномочиями, но и обязаны устанавливать лиц, находившихся в районе объекта его службы.

Шинкарюк вспомнил лиц, которые приезжают в область на основании якобы визита к родственникам, на лечение, отдых и т.д. А потом их находят замерзшими в горах при попытках незаконно пересечь границу.

Напомним, что Совет обороны Закарпатья вводит проверку документов людей на территории области. Изменения вступили в силу сегодня, 1 декабря.

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